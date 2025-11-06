मुंबई मराठी साहित्य संघ ९० वा वर्धापन दिन उत्साहात संपन्न
मुंबई मराठी साहित्य संघाचा वर्धापनदिन उत्साहात
शिवडी, ता. ६ (बातमीदार) ः मुंबई मराठी साहित्य संघाचा ९० वा वर्धापनदिन मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या डॉ. अ. ना. भालेराव सभागृहात नुकताच पार पडला. समारंभाचे अध्यक्षपद प्रा. उषा तांबे यांनी भूषविले. वाढत्या वयानुसार माणसांची ताकद कमी होते, पण संस्थेचा दबदबा वाढत जातो, असे प्रतिपादन प्रा. उषा तांबे यांनी याप्रसंगी केले. प्रमुख अतिथी म्हणून नामवंत शास्त्रीय गायिका आरती अंकलीकर-टिकेकर उपस्थित होत्या. त्यांनी प्रमुख अतिथी म्हणून आपले मनोगत व्यक्त केले आणि एक सुंदर बंदिश ऐकवून रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. त्यांना मुंबई मराठी साहित्य संघाचा प्रतिष्ठित असा ‘मराठी यशवंत पुरस्कार; प्रदान करण्यात आला.
भद्रकाली प्रोडक्शनच्या निर्मात्या कविता मच्छिंद्र कांबळी यांना सहचारिणी पुरस्काराने गौरवण्यात आले. मराठी यशवंत पुरस्कार आणि सहचारिणी पुरस्कार हे डॉ. भालेराव कुटुंबीय पुरस्कृत पुरस्कार आहेत. या वेळी इतर साहित्य पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले. यामध्ये लेखक नानासाहेब खर्डे, डॉ. सुनीता चव्हाण, केशव. बा. वसेकर यांना त्यांच्या साहित्यकृतींसाठी पुरस्कार देण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन डॉ. उज्वला मेहेंदळे यांनी केले, तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन एकनाथ आव्हाड आणि प्रा. प्रतिभा सराफ यांनी केले. या वेळी प्रकाश पागे, मधुकर वर्तक, ज्येष्ठ अभिनेते उदय टिकेकर, सुदेश हिंगलासपुरकर, सुहासिनी कीरर्तिकर, हेमंत जोशी, डॉ. अनंत बांदिवडेकर, चंद्रशेखर गोखले, आनंद बिरजे, ज्ञानेश पेंढारकर, पत्रकार श्रीकांत जाधव, प्रा. मिलिंद जोग, कमलाकर राऊत यांच्यासहित अनेक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
