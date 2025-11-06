अनधिकृत शाळा विरोधात कारवाई न झाल्यास
अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाईची पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाची मागणी
भिवंडी, ता. ६ (बातमीदार) : भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळावर शिक्षण विभाग कारवाई करत नसल्याविरोधात शहरातील पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोमवारी (ता. १०) या अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई झाली नाही. तर पालिका मुख्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाने दिला आहे.
शहरात २१ शाळा कोणत्याही सरकारी मान्यतेशिवाय सुरू असल्याचे शिक्षण विभागाने स्वतः मान्य केले आहे. तरीही शाळा व्यवस्थापनाविरोधात आजपर्यंत एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. याबाबत शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस पावले न उचलता मूकदर्शकाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांचे संचालक उघडपणे नियमांची पायमल्ली करीत आहेत, असा आरोप शहर अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष अब्दुल गनी खान यांनी केला आहे.अनधिकृत शाळेच्या संस्थांना कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डाकडून मान्यता नाही. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. यामुळे संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करून अनधिकृत शाळा घोषित कराव्यात. आणि त्यामधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन अधिकृत शाळा आणि पालिकेच्या शाळेमध्ये करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणी अब्दुल गनी खान यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळाने पालिका प्रशासनाला लेखी निवेदन दिले. तर, सोमवारपर्यंत या शाळांविरोधात पोलिसांत गुन्हे दाखल करून कारवाई सुरू केली नाही, तर आम्ही आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही खान यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.