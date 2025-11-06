नवी मुंबईकरांना फ्लेमिंगोंची प्रतिक्षा
नवी मुंबईकरांना फ्लेमिंगोंची प्रतीक्षा
पाऊस लांबल्याने आगमन लांबणीवर पडण्याचा अंदाज
तुर्भे, ता. ६ (बातमीदार) ः नवी मुंबई शहरातील पाणथळ क्षेत्रात हिवाळ्यात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आगमन होते; पण यंदा पाऊस लांबल्याने फ्लेमिंगोंचे आगमनदेखील लांबणीवर पडण्याची शक्यता ऐरोली येथील किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
काही वर्षांपासून नवी मुंबई शहरात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आगमन हजारो पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरते. या पक्ष्यांचे जवळून निरीक्षण करता यावे म्हणून ऐरोली येथील किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्रातर्फे फ्लेमिंगो बोट सफरीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या बोटीतून पर्यटकांना ठाणे खाडीतील फ्लेमिंगो पक्षी पाहता येतात. भारतात सर्वप्रथम गुजरातमधील कच्छ येथील पाणथळ क्षेत्रात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आगमन होते; पण यंदा नोव्हेंबर उजाडला तरी पाऊस सुरूच असल्यामुळे पक्ष्यांचे आगमनदेखील लांबणार आहे. त्यामुळे पक्षीप्रेमींचा हिरमोड झाला आहे.
-----------------------------
परदेशांतून प्रवास
फ्लेमिंगो पक्षी इराण, अफगाणिस्तान आणि इस्राईलमधून भारतातील विविध पाणथळ क्षेत्रात हिवाळा ऋतूदरम्यान येत असतात. गुजरात, कच्छनंतर फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा पुढील मुक्काम नवी मुंबईतील पाणथळ क्षेत्रात असतो.
