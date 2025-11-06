पालघरच्या निवडणूक प्रमुखपदी बाबाजी काठोळे
पालघरच्या निवडणूक प्रमुखपदी बाबाजी काठोळे
वाडा, ता. ६ (बातमीदार) ः भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. ५) राज्यातील निवडणूक प्रमुख आणि निवडणूक प्रभारींच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांची पालघरच्या निवडणूक प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर वाडा तालुक्यातील बिलोशी येथील भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाबाजी काठोळे यांची पालघरच्या निवडणूक प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाचे संघटन वाढविण्याच्या दृष्टीने ध्येय-धोरणांनुसार सर्वच उपक्रम राज्यभर सर्वत्र राबविले जातात.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी २०२६ पूर्वी राज्यात नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका नुकताच जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्यात ७५ निवडणूक प्रमुख नेमले आहेत. तर ३५ निवडणूक प्रभारींची नियुक्तीसुद्धा केली आहे. पालघर जिल्ह्याच्या निवडणूक प्रमुखपदी बाबाजी काठोळे तर निवडणूक प्रभारीपदी खासदार डाॅ. हेमंत सवरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडीने जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण असून त्यांचे अभिनंदन होत आहे.
