रेल्वेतील हुल्लडबाजी भोवली
नवीन पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) ः गर्दीच्या वेळी हुल्लडबाजी आणि अश्लील शिवीगाळ करणाऱ्यांवर पनवेल रेल्वे पोलिसांनी कारवाई केली.
पनवेल ते सीएसएमटी रेल्वे मार्गावर दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात; पण प्रवासादरम्यान चोरी, अपघात छेडछाड अशा अनेक घटना घडत असतात. वाशी येथून पनवेलच्या दिशेने सकाळच्या सुमारास काही टवाळखोर मुलांनी प्रवेश केला. जोरजोरात आरडाओरड, शिवीगाळ तसेच अश्लील भाषेत बोलत असल्याने काही मुलींनी त्यांना अटकाव घालण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मुलींची छेडछाड केली होती. हा प्रकार रेल्वेत प्रवास करणारे महाराष्ट्र पोलिस बॉईज संघटनेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष किशोर वाजे यांनी पाहिला होता. त्यांनी तत्काळ पनवेल रेल्वे पोलिसांच्या पथकाला संपर्क साधला होता. या वेळी पनवेल स्टेशनला गाडी पनवेलला येताच मुलांना ताब्यात घेण्यात आली.
