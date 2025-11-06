स्पर्धात्मक परिक्षांच्या तयारीसाठी अभ्यास केंद्र
भाईंदर, ता. ६ (बातमीदार) : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मिरा-भाईंदर शहरातील पहिले अभ्यास केंद्र सुरू झाले आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कलादालन येथे हे केंद्र स्थापन करण्यात आले असून, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत यांच्या हस्ते या अभ्यास केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले. या वेळी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित होते.
या अभ्यास केंद्रात अभ्यास करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा, विस्तृत ग्रंथालय, डिजिटल लायब्ररी आणि मार्गदर्शन केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग यासह अन्य स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे केंद्र सोयीस्कर ठरणार ठरणार आहे. मिरा-भाईंदरमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मुंबई गाठावी लागत होत. दरम्यान, या अभ्यास केंद्रामुळे प्रवासाचा वेळ आणि आर्थिक ताण दोन्ही कमी होणार आहे. वासुदेव कामत यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी संवाद शाधून त्यांना मार्गदर्शन केले. मिरा-भाईंदर शहरातील या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे आणि शहर ज्ञान, प्रगती व स्पर्धात्मकतेच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल टाकणार आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मिरा-भाईंदरमधील प्रत्येक हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन करून आपल्या शहराचे नाव राज्य आणि देशात उज्ज्वल करावे, ही एकमेव संकल्पना अभ्यास केंद्र सुरू करण्यामागे आहे. या उपक्रमामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये एक नवचैतन्य निर्माण झाले असून, शहर आता ज्ञाननगरी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
