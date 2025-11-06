दुबार, तिबार व चार वेळा येणाऱ्या नावांच्या मतदार याद्याचा घोळ
नवी मुंबईत मतदार याद्यांचा घोळ
एकाच मतदाराची दुबार, तिबार नावे
तुर्भे, ता. ६ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील मतदार याद्यांमधील गोंधळाची नवनवीन प्रकरणे समोर येत असून, यामुळे निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या याद्यांमध्ये केवळ दुबार नावेच नव्हे, तर काही नावे तिबार तर काही नावे तब्बल चारवेळा समाविष्ट असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे नाव आणि मोबाईल नंबर एकच आहे, मात्र पत्ता दुबार टाकण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. नवी मुंबईत मात्र मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सातत्याने अनियमितता होत आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव, मोबाईल नंबर एक असतानाही पत्ता वेगळा दाखवून तिबार व चार वेळा यादीत नोंदवले गेले आहे. निवडणूक आयोगाकडून सध्या दुबार नावांच्या यादीची तपासणी सुरू आहे. बेलापूर मतदारसंघातून आतापर्यंत सात ते आठ हजार नावे वगळण्यात आली आहेत. इतर नावांचा पंचनामा करून नावे वगळण्याची कारवाई केली जाईल.
नाव वगळण्याचा पेच
दुबार नावे वगळण्याच्या कामात निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण ज्या यादीत मतदारांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक दिलेले आहेत त्यापैकी काहींचे फोन बंद येत आहेत. काहींकडून आपण दुसरीकडे वास्तव्यास असल्याची उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे नेमकी कोणती नावे वगळावीत, असा पेच आयोगापुढे निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून आयोगाकडून यादीतील दुबार मतदाराला फोन करून सध्याचा पत्ता विचारला जात आहे आणि त्या पत्त्यासमोरील नावापुढे खूण (मार्क) करून ते नाव ग्राह्य धरले जात आहे.
