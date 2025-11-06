पनवेल तालुक्यात कुष्ठरोग शोध मोहीम;
७८ हजार घरांना आरोग्य पथकांच्या भेटी
पनवेल, ता. ६ (बातमीदार) ः तालुक्यातील नागरिकांमध्ये कुष्ठरोगाविषयी जागरूकता निर्माण करून ‘शून्य कुष्ठरुग्ण प्रसार’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पनवेल तालुका आरोग्य विभागामार्फत ता. १७ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत कुष्ठरोग शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील १०० टक्के आणि शहरी भागातील जोखीमग्रस्त ३० टक्के लोकसंख्येची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे.
तालुक्यातील एकूण ७८ हजार ७३५ घरांना आशासेविका आणि स्वयंसेवक भेटी देतील, तसेच सुमारे तीन लाख ९३ हजार ६७९ नागरिकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या मोहिमेसाठी २६० पथके आणि ५१ पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सध्या पनवेल तालुक्यात ६५ कुष्ठरुग्ण औषधोपचाराखाली आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अपर्णा पवार यांनी सांगितले की, या मोहिमेचा उद्देश निदान न झालेले कुष्ठरुग्ण शोधणे, त्यांना त्वरित बहुविध औषधोपचाराखाली आणणे आणि संसर्गाची साखळी खंडित करणे हा आहे. नागरिकांनी आरोग्य पथकांना सहकार्य करावे आणि कुष्ठरोगाबाबत भीती किंवा गैरसमज बाळगू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
रोगाची कारणे
कुष्ठरोग मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्रे या जंतूमुळे होतो. या आजारात त्वचा, नस आणि इतर अवयवांवर परिणाम होतो. शरीरावर फिकट लालसर बधीर डाग, घाम न येणे, त्वचेवर गाठी, कानाच्या पाळ्या जाड होणे, संवेदनाशक्ती कमी होणे, भुवया विरळ होणे, डोळे पूर्णपणे बंद न होण, हात-पाय लुळा पडणे ही लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असेही आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
जनजागृती, तपासणी आणि उपचार या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून ही मोहीम यशस्वी करून तालुक्यात कुष्ठरोगाचा प्रसार रोखण्याचे ध्येय आरोग्य विभागाने ठेवले आहे.
-डॉ. अपर्णा पवार, तालुका आरोग्य अधिकारी, पनवेल
