१४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मोठी भरती, एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर उमेदवारांना सुवर्णसंधी, ग्रामीण रुग्णसेवेला चालना
राज्यात १,४४० वैद्यकीय अधिकारी पदभरती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. एमबीबीएस, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवारांकडून सरळसेवेच्या माध्यमातून १,४४० पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारून रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळण्यास मदत हाेणार असल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या एस-२० वेतनश्रेणीनुसार (५६,१०० ते १,७७,५०० रुपये) ही भरती केली जाणार आहे. स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. या भरतीमुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपजिल्हा रुग्णालयांना मनुष्यबळ उपलब्ध हाेणार आहे.
