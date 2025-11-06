त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बदलापूरात हजारो दिव्यांची दैदिप्यमान आरास!
त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बदलापूरात हजारो दिव्यांची आरास!
इच्छुक उमेदवारांनी देखील उत्सवात नोंदवला सहभाग
बदलापूर, ता. ६ (बातमीदार) ः त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बदलापूर शहरातील मोहनानंद परिसरात भगवान शंकराला एक हजार एकशे दिव्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. दिव्यांच्या प्रकाशाने मंदिर परिसर उजळून निघाला होता. महिला वर्ग, पुरुष आणि लहान मुले यांनी या दिव्यांच्या आरास कार्यक्रमात विशेष सहभाग घेतला. यावेळी सर्वत्र भक्तिमय वातावरण निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बदलापूर पश्चिमेकडील मोहनानंद नगर परिसरात, तुषार साटपे यांच्या पुढाकारातून त्रिपुरारी पौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. महिलावर्ग, तरुणाई आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग घेत भगवान शंकराच्या पूजनात आणि आरतीत भाग घेतला. शंखनाद, घंटानाद आणि हरहर महादेवच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमला. मोहनानंद परिसरात साकारलेली दिव्यांची आरास पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. संध्याकाळी उशिरा उत्सवाचा समारोप भक्तिमय वातावरणात करण्यात आला.
इच्छुक उमेदवारांची उपस्थिती चर्चेचा विषय
मोहनानंद नगर परिसरात आयोजित त्रिपुरारी पौर्णिमा दीपोत्सवाला निवडणुकीत इच्छुक उमेदवारांनी देखील हजेरी लावली होती. भाजपाच्या माजी नगरसेविका रुचिता घोरपडे, भाजपाचे इच्छुक उमेदवार शरद तेली यांच्या पत्नी आणि राष्ट्रवादीचे इच्छुक उमेदवार राम लिये यांच्या पत्नी या तिन्ही महिला आवर्जून कार्यक्रमाला हजर होत्या. त्यांनी या निमित्ताने सहभागी महिलांशी संवाद देखील साधला. त्यांच्या उपस्थितीमुळे परिसरात राजकीय चर्चांना उधाण आले होते.
