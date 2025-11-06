रेल्वे रुळांची रचना, देखभालीत त्रुटी?
मुंब्रा रेल्वे अपघात प्रकरण
रेल्वे रुळांची रचना, देखभालीत त्रुटी?
जीआरपी आधीच्या चार अपघातांचा तपास करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लोहमार्ग रेल्वे पोलिसांनी (जीआरपी) तपासाची गती वाढवली आहे. रेल्वे रुळाच्या रचनेत किंवा देखभालीत त्रुटी असाव्यात, अशी शंका असून त्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी झालेल्या आधीच्या चार अपघातांचीही जीआरपी तपास करणार आहे. या तपासातून ९ जूनच्या अपघाताचे कारणच नव्हे, तर त्याआधी या ठिकाणी झालेल्या चार संशयास्पद मृत्यूंचेही गूढ उकलण्याची शक्यता आहे.
कसारा-सीएसएमटी आणि सीएसएमटी-कर्जत लोकलदरम्यान मुंब्रा स्थानकाजवळ ९ जून २०२५ला भीषण अपघात झाला होता. त्यात पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर आठ जखमी झाले हाेते. याप्रकरणी मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर निष्काळजीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. अपघाताच्या नाेंदी तपासताना या वळणावरील याच मार्गावर याआधीही अनेक प्रवाशांचा पडून मृत्यू झाला आहे. या सर्व घटनांची यादी आम्ही तयार केली आहे. जर तपासात निष्काळजी सिद्ध झाली तर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जीआरपीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याआधी झालेल्या चार घटनांचे ठिकाण आणि स्वरूप जवळपास सारखेच असल्याने जीआरपीने रेल्वे ट्रॅकच्या रचनेत किंवा देखभालीत त्रुटी असाव्यात, अशी शंका उपस्थिती केली आहे. त्यानुसार ९ जूनच्या अपघाताचा लोहमार्ग पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. आता याआधीच्या मृत्यूंच्या तपासातून जीआरपीला काही नवे पुरावे मिळण्याची शक्यता आहे. मुंब्रा स्थानकाजवळील हे वळण नेमके किती धोकादायक आहे, हे या तपासातून स्पष्ट होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
-----
फेब्रुवारी-एप्रिलदरम्यान चार मृत्यू
१३ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिलदरम्यान या वळणावर चार वेगवेगळ्या घटना घडल्या असल्याचे जीआरपीच्या तपासात उघड झाले आहे. यात १३ फेब्रुवारी २०२५ मुल्ला नावाच्या व्यक्तीचा रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला हाेता. त्यानंतर २८ फेब्रुवारीला विकास पडागळे (३४), ३० एप्रिलला उल्हासनगर येथील कशिश यादव (२०) आणि कल्याण (पूर्व) येथील सतीश सोनवणे (३५) यांचा मृत्यू झाला हाेता. या चारही प्रकरणांत केवळ अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.