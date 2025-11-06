जव्हारमध्ये निवडणूक बैठक वादग्रस्त
जव्हार, ता. ६ (बातमीदार) : नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार लता धोत्रे यांनी गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी चार वाजता नगर परिषद सभागृहात पक्ष संघटना आणि पत्रकारांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती, मात्र नियोजित वेळेवर पत्रकार परिषद सुरू झाली नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्धा तास उशिरा म्हणजे साडेचार वाजता सभास्थळी पोहोचल्या. यानंतर बैठक सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच कोणतीही सबब न सांगता त्या अचानक निघून गेल्या. त्यामुळे उपस्थित सर्व पक्षीय प्रतिनिधींमध्ये नाराजी व्यक्त केली. या निषेधार्थ सर्व उपस्थितांनी सभा त्याग करत आपला रोष व्यक्त केला. नागरिकांना एकत्र बोलावले का? त्यानंतर अधिकारी अचानक निघून का गेल्या, अशा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला. यामुळे सभागृहातील तापमान चांगलेच तापले होते. या घटनेमुळे निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भातील बैठकीचे उद्दिष्टच अपयशी ठरल्याची ठरल्याची भावना शहरात व्यक्त केली जात आहे.
एका महत्त्वाच्या कामाकरिता जावे लागले, मात्र काही वेळातच पुन्हा सभेला उपस्थित राहिले. दरम्यान या वेळात सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांना सभा चालू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
- लता धोत्रे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जव्हार
