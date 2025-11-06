स्वतंत्र लढण्याच्या भूमिकेमुळे काँग्रेसमध्ये इच्छुकांत चढाओढ
मुंबई, ता. ६ ः मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याच्या भूमिकेमुळे काँग्रेसच्या इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणूक लढण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. आतापर्यंत १,१५०पेक्षा अधिक अर्ज आल्याची माहिती पक्षाने दिली.
मुंबई महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारीसाठी इच्छुकांनी गर्दी केली आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून काँग्रेसने अर्ज मागविले असून, आतापर्यंत १,१५०पेक्षा अधिक अर्ज गेले आहेत. मुंबईतील सहाही जिल्ह्यांतून इच्छुक उमेदवारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, लवकरच महापालिकेसाठी आरक्षण सोडत जाहीर होणार असल्याने अर्जास मुदतवाढ दिली जाणार असल्याचे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तयारी सुरू असून, २२७ वॉर्डांसाठी मुख्य व्यक्ती नियुक्त केल्या असून, त्यांच्या माध्यमातून सर्व वॉर्डात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. ही निवडणूक स्वबळावर लढवावी, अशी बहुसंख्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मागणी आहे आणि त्याच भूमिकेतून कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत, परंतु एकत्र लढायचे की आघाडी करायची यासंदर्भात अजून निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील; परंतु मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जोरदार तयारीला लागले असल्याचे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले.
