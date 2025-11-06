राजदच्या उमेदवाराला मिरा भाईंदर महापालिकेची नोटीस
भाईंदर, ता. ६ (बातमीदार) : बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) उमेदवार भोजपुरी कलाकार खेसारीलाल यादव यांच्या मिरा रोड येथील घराला मिरा-भाईंदर पालिकेने नोटीस बजावली आहे. यादव यांनी आपल्या घरावर बांधलेल्या अनधिकृत पत्र्याच्या शेडसंदर्भात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे अनधिकृत शेड तातडीने काढून टाकण्याचा आदेश देण्यात आला आहे अन्यथा महापालिकेचा अतिक्रमण नियंत्रण विभाग कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यादव यांचे कुटुंब सध्या बिहारमध्ये असल्याने घर बंद आहे. त्यांच्यासमोर भाजपचे उमेदवार निवडणूक लढवत असतानाच ही कारवाई झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यादव हे बिहारमधील छपरा विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रीय जनता दलाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी शहरात अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असून, त्याचा आढावा घेतला जात असल्याचे सांगितले.
