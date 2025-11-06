एमबीबीएसच्या ३८७ जागा रिक्त
एमबीबीएसच्या ३८७ जागा रिक्त
मुंबई, ता. ६ : वैद्यकीय प्रवेशातील एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महविद्यालयांमध्ये एकूण ३८७, तर बीडीएसच्या एकूण ५०८ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
तिसऱ्या प्रवेशाच्या फेरीसाठी राज्यात एमबीबीएसच्या ७८९ आणि बीडीएसच्या ९७५ अशा मिळून १,७६४ रिक्त जागा होत्या. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या एमबीबीएससाठी १६८, तर बीडीएससाठी ६० जागा रिक्त होत्या. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या एमबीबीएससाठी ६२१, तर बीडीएससाठी ९१५ जागा रिक्त अशा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीसाठी १,७६४ जागा राज्यात उपलब्ध होत्या. या रिक्त जागांवर ४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्या फेरीनंतर एबीबीएसच्या शासकीय ४२ महाविद्यालयांतील आणि खासगी महाविद्यालयांतील २४ अशा एकूण ६६ महाविद्यालयांमध्ये एबीबीएसच्या ३८७ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. दुसरीकडे बीडीएसच्या पाच शासकीय महाविद्यालयांतील आणि खासगीतील २५ अशा ३० महाविद्यालयांमध्ये ५०८ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.