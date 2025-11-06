सीएसएमटीवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलन
रेल्वे आंदोलनानंतर अपघात
लोकलच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू; तिघे जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी दोन अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याच्या निषेधार्थ रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी गुरुवारी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे आंदोलन केले. ऐन गर्दीच्या वेळी झालेल्या आंदोलनामुळे मध्य रेल्वेची लोकल सेवा ५५ मिनिटे ठप्प झाली. त्यामुळे भायखळा आणि सँडहर्स्ट स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळावरून चालत जाणाऱ्या पाच प्रवाशांना लोकलने धडक दिली. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला, तर तिघे जण जखमी झाले. त्यांना तातडीने जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, प्रवाशांच्या मृत्यूस जबाबदार कोण आहे, असा सवाल प्रवाशांनी उपस्थित केला.
रेल्वे अभियंत्यांवरील दाखल गुन्ह्यांचा निषेध करण्यासाठी सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने सायंकाळी ५.५० वाजण्याच्या सुमारास सीएसएमटी येथील मोटरमन केबिनसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे मोटरमन केबिनबाहेर पडू न शकल्याने सायंकाळी ५.५० ते ६.४५ या वेळेत म्हणजे ५५ मिनिटे रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रेल्वेने सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली. चर्चेच्या माध्यमातून आंदोलकांना शांत केल्यानंतर ६.४५ नंतर लोकलसेवा पूर्ववत सुरू करण्यात आली.
दरम्यान, आंदोलनामुळे अचानक लोकलसेवा ठप्प पडल्याने अनेक प्रवासी रेल्वे रुळावरून चालत निघाले होते. आंदोलन संपल्यानंतर अंबरनाथ जलद लोकल सीएसएमटीहून सुटली. या लोकलने सँडहर्स्ट रोड ते भायखळादरम्यान रुळावरून चालत जाणाऱ्या पाच प्रवाशांना धडक दिली. त्यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघे जण गंभीर जखमी झाले. मृतांमध्ये हेली मोमया (वय १९) आणि एका ४५ वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. खुशबू, कैफ चोगले आणि अन्य एक अशी जखमींची नावे आहेत. या अपघातामुळे सीएसएमटी ते भायखळादरम्यानची जलद लोकल वाहतूक १५ ते २० मिनिटांसाठी पुन्हा ठप्प झाली.
----
अनेक स्थानकांत अलोट गर्दी
रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणि प्रवाशांच्या मृत्यूमुळे सीएसएमटी स्थानकावर अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक लोकल ठप्प झाल्यामुळे मध्य रेल्वेवरील स्थानकावर प्रवाशांची अलोट गर्दी झाली होती. महिलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना त्रासाला सामोरे जाव लागले. भायखळा, दादर, कुर्ला, मुलुंड, ठाणे अशा स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली.
---
आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा
मुंब्रा येथे रेल्वे रुळांची देखभाल-दुरुस्ती केली नसती तर अनेक लोकल रुळावरून खाली घसरल्या असत्या. अपघातग्रस्त लोकलच्या मागील आणि पुढील लोकलचा अपघात का नाही झाला? रेल्वेने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी केली. त्यात प्रवाशांच्या बॅगेमुळे अपघात झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला; मात्र व्हीजेटीआयने मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी कामावर ठपका ठेवला. या पार्श्वभूमीवर व्हीजेटीआय ही रेल्वेतील तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे व्हीजेटीआयवरही कारवाई व्हायला हवी. रूळ वर-खाली असती तर लोकल धावली नसती. लोहमार्ग पोलिसांनी व्हीजेटीआयवर दबाव टाकून हा अहवाल करायला भाग पाडले, असा आरोप सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने केला आहे.
----
आंदोलनाने प्रवाशांचा जीव धोक्यात
ऐन गर्दीच्या वेळी आंदोलन करणे म्हणजे हजारो लोकांचा जीव धोक्यात घालणे आहे. लोकल न सुटल्याने दोन तास स्थानकांवरच अडकलो होतो. गर्दी इतकी वाढली होती, की श्वास घेणेही अवघड झाले होते. रेल्वे प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांचा विचार केला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया रेल्वे प्रवाशांनी व्यक्त केली.
----
लोकल वाहतूक आम्ही रोखली नव्हती. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले होते. दरवाजात लटकून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशामुळे मुंब्रा येथील अपघात झाला. लोहमार्ग पोलिसांनी एफआयआर मागे न घेतल्यास आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल.
- प्रवीण वाजपेयी, अध्यक्ष, सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ
---
काही जण रेल्वे रुळावरून चालत गेल्याने हा अपघात घडला. या घटनेतील जखमींच्या उपचारासाठी रेल्वे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.
- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
