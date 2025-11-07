सरवली गोवा एमआयडीसीमध्ये डाईंग कंपनीस भीषण आग
सरवली गोवा एमआयडीसीमध्ये डाईंग कंपनीस भीषण आग
भिवंडी, ता. ७ (वार्ताहर) ः भिवंडी-कल्याण रस्त्यावरील सरवली गोवा एमआयडीसी येथील मंगलमूर्ती डाईंग या कापडावर रंग प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीला शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली.
तीन मजली कंपनीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या कच्च्या व प्रक्रिया केलेल्या कपड्यांच्या मोठ्या साठ्यामुळे आगीने उग्र रूप धारण केले आणि संपूर्ण इमारतीला वेढले. घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी अग्निशमन दलाची गाडी दाखल झाली; मात्र एमआयडीसी परिसराचा विद्युत पुरवठा बंद केल्यामुळे आणि जनरेटरची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा मोठा तुटवडा जाणवला. स्थानिक एमआयडीसीची अग्निशमन यंत्रणाही कुचकामी ठरली. आगीची तीव्रता पाहून कल्याण, उल्हासनगर आणि ठाणे येथील अग्निशमन दलाच्या गाड्या मदतीसाठी बोलावण्यात आल्या.
खबरदारी म्हणून कोनगाव पोलिस ठाण्याजवळील हा रस्ता रहदारीसाठी बंद करण्यात आला होता. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कोट्यवधी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.