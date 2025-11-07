(आज जागा नसल्यास उद्या घेणे) कल्याण ग्रामीण विधानसभेत ३२ हजार दुबार नावे... कल्याण ग्रामीण विधानसभेत ३२ हजार दुबार नावे...
कल्याण ग्रामीण विधानसभेत ३२ हजार दुबार नावे
मनसेकडून प्रांत कार्यालयाला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ ः कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार यादीतील मोठा त्रुटीचा मुद्दा पुढे आला आहे. कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रात तब्बल ३२ हजार ३४५ मतदारांची नावे दुबार नोंद झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. यासंदर्भात मनसेने प्रांत अधिकारी कार्यालयात लेखी निवेदन सादर दिले आहे. तसेच ही दुबार नावे तत्काळ वगळण्याची मागणी केली आहे.
मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली मतदार यादीतील विसंगतींचा तपशीलवार अहवाल प्रशासनाला देण्यात आला. दुबार नावे वगळण्यासाठी तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा मनसेने दिला आहे. प्रकाश भोईर म्हणाले, एका व्यक्तीचे नाव दोन ठिकाणी नोंदलेले असणे, म्हणजे मतदार यादीनिमित्त निवडणूक प्रक्रियेचा भोंगळ कारभार आहे. लोकशाहीच्या शुचिर्भूततेसाठी अशा नावांची तात्काळ छाननी करून ती नावे डिलीट करावीत. मनसेच्या अहवालानुसार, काही मतदारांची नावे एकाच विभागात दोन वेळा, तर काहींची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांत नोंदवली असल्याचे दिसून आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार एका व्यक्तीचे नाव केवळ एकाच मतदार यादीत नोंदले जाऊ शकते.
दुबार नावे तत्काळ वगळावीत, अंतिम मतदार यादी सार्वजनिक करावी, पारदर्शकता राखण्यासाठी दुबार नावे प्रकाशित करावीत, अशी मागणी मनसेने निवेदनात केली आहे.
प्रांताधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारत मनसेच्या मागणीचा तपास करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, अशी प्राथमिक प्रतिक्रिया दिली आहे.
