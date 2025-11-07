अस्लम शेख
माझे नाव दुबार ही आयोगाची चूक!
अस्लम शेख यांची भूमिका
मालाड, ता. ७ (बातमीदार) : ‘‘माझे नाव अजून कुठल्या निवडणूक याद्यांमध्ये आहे, याबाबत मला स्वप्न पडले आहे का? माझे नाव दोन मतदार याद्यांमध्ये असणे, ही निवडणूक आयोगाची चूक आहे. याची सर्वस्वी जबाबदारी निवडणूक आयोगाचीच आहे,’’ अशी भूमिका मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी मांडली.
मालाड येथील आपल्या जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेतून निवडणूक आयोगावर टीका करताना शेख म्हणाले, ‘‘तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दुबार मतदार शोधणे सहज शक्य आहे; मात्र असे असतानादेखील मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात घोळ आहेत. भाजप नेत्यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणावर दुबार मतदार असल्याचे मान्य केले आहे. आमदार आशीष शेलार यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन याची कबुलीच दिली आहे.’’ मालाड विधानसभेत १७ हजार मुस्लिम दुबार मतदार असल्याच्या शेलार यांच्या आरोपाला उत्तर देताना शेख म्हणाले, ‘‘शेलार यांच्या भावाचा पराभव झाल्याने त्यांचा जळफळाट होत आहे. जर मालाड पश्चिममध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुबार मतदार असतील, तर ते शोधून काढणे, ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.’’
...
कार्यक्रम माझ्या कार्यालयात घ्या!
अस्लम शेख म्हणाले की, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपचे नेते वंदे मातरम् गीत गायनाचा कार्यक्रम माझ्या कार्यालयासमोर आयोजित करीत आहेत. मी भाजपच्या नेत्यांना विनंती करतो, रस्त्यावर कार्यक्रम घेण्यापेक्षा माझ्या कार्यालयात कार्यक्रम आयोजित करावा, आम्ही त्यांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊ.
...
महापालिकेवर काँग्रेसचाच महापौर!
मुंबई महापालिका निवडणुकीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून लढवायची की स्वतंत्रपणे लढवायची याबाबतचा निर्णय पक्षाचे वरिष्ठ नेते घेतील, पण कार्यकर्त्यांची भावना स्वतंत्र निवडणूक लढण्याची आहे. मुंबई महापालिकेवर काँग्रेसचाच महापौर बसेल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.
