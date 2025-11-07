खेळण्यातील नोटाद्वारे फसवणुकीचा खेळ मांडणाऱ्यास अटक
भिवंडीतून ३८ बनावट सोन्याची बिस्किटे जप्त
खेळण्यातील नोटांद्वारे फसवणूक; एकास अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : ठाणे शहर पोलिसांनी लहान मुलांच्या खेळण्यातील नोटांद्वारे फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे.
याप्रकरणी भिवंडीमधील संजय कुमार पकौडीलाल भारती (वय ४३) याला कापूरबावडी पोलिसांनी अटक करत, त्याच्याकडून खेळण्यातील नोटा व सोन्यासारखी दिसणारी ३८ बिस्किटे जप्त केली आहेत. तसेच भारती याच्या चार साथीदारांची नावे पुढे आली असून, त्यांच्या मागावर पोलिस असल्याची माहिती शुक्रवारी ठाण्यात झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत वागळे परिमंडळचे उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली. तसेच भारती याला येत्या ११ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे.
तक्रारदार नितेश शेळके यांना एक लाख रुपयांच्या बदल्यात तीन आठवड्यांत तीन लाख रुपये देण्याचे प्रलोभन दाखवले होते. संशय आल्याने त्यांनी पोलिसांना कळवले. यानुसार पोलिसांनी सापळा रचत तक्रारदारांना खऱ्या नोटांच्या बदल्यात खेळण्यातल्या नोटा देत असताना, संजयकुमार भारती याला ताब्यात घेतले. त्याच्या साथीदारांनी संधीचा फायदा घेऊन तिथून पळ काढला. अटक केलेल्या भारतीकडून खेळण्यातील ५०० रुपयांच्या नोटांचे एकूण ३६० बंडल जप्त करण्यात आले, ज्यावर ‘फॉर स्कूल प्रोजेक्ट युज ओन्ली’ आणि ‘भारतीय बच्चो का बँक’ असे लिहिले होते. याव्यतिरिक्त, सोन्यासारखी दिसणारी ३८ बनावट बिस्किटे (ज्यावर ‘सुईस्से १०० ग्रॅम फाइन गोल्ड ९९९.९’ असे लिहिले होते) आणि गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मंजुषा भोंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.