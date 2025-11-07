माजी नगरसेवकासह दोघे अटकेत
तरुणाच्या हत्येप्रकरणी दोघे अटकेत
नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) ः माजी नगरसेवकाने मोबाईल फोन चोरीच्या संशयावरून एका तरुणाला बेदम मारहाण केली. यात त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. ६) घडली. याप्रकरणी तुर्भे पोलिसांनी माजी नगरसेवकासह त्याच्या साथीदाराविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करून अटक केली. न्यायालयाने या दोघांना सोमवार (ता. १०)पर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
सुधाकर शेषराव पाटोळे (३४) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो तुर्भे स्टोअर्समधील के.के.आर. रोड विठ्ठल मंदिराजवळ राहत होता. सुधाकरने त्याच परिसरात राहणारा माजी नगरसेवक अर्जुन विठ्ठल अडागळे यांच्या घरातून मोबाईल फोन चोरल्याचा संशय अर्जुन अडागळे याला होता. त्यामुळे अडागळे त्याचा शोध घेत होता. गुरुवारी सकाळी सुधाकर पाटोळे हा एका रिक्षामध्ये झोपलेला अढळला. त्यानंतर अर्जुन अडागळे व विधान मंडल यांनी सुधाकर पाटोळे याला नवजीवन शाळेजवळच्या शौचालयाच्या टेरेसवर नेऊन बेदम मारहाण केली. या मारहाणीमुळे सुधाकर हा अत्यवस्थ झाला. त्याला या दोघांनी शौचालयाच्या खाली टाकून दिले. सुधाकरला झालेल्या मारहाणीची माहिती काही नागरिकांनी सुधाकरच्या वडिलांना दिल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली; मात्र त्यापूर्वीच सुधाकरचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची माहिती मिळताच तुर्भे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन सुधाकरचा मृतदेह ताब्यात घेतला. याप्रकरणी पोलिसांनी माजी नगरसेवक अर्जुन अडागळे व विधान मंडल यांना अटक केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.