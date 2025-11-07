अंबरनाथमध्ये शिवसेनेची सत्ता येईल
भाजपला युती धर्माचा विसर ः गोपाळ लांडगे
अंबरनाथ, ता. ७ (बातमीदार) ः अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने युतीचा धर्म पाळला नाही. नगरपालिकेत शिवसेनेचीच सत्ता येईल, असा विश्वास व्यक्त करून सत्ता आल्यास युतीसाठी पुन्हा भेटू नका, असा परखड इशारा शिवसेना कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी भाजपला दिला.
अंबरनाथ नगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वतीने खुंटवलीत गुरुवारी (ता. ६) रात्री कार्यकर्ता आढावा बैठक घेण्यात आली होती. त्या वेळी लांडगे यांनी भाजपवर सडकून टीका केली. उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत बोडारे, शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर, माजी नगराध्यक्षा मनीषा वाळेकर, नीता बनसोडे यांच्यासह पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. अंबरनाथमध्ये शिवसेनेचे ४५ नगरसेवक निवडून येतील. तसेच शिवसेनेत गटबाजीला थारा नसून केलेल्या कामातून स्पर्धा असल्याचा निर्वाळा लांडगे आणि शहरप्रमुख वाळेकर यांनी दिला. शहरात विविध विकासकामे करण्याबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्यात शिवसेना पूर्वीपासून आघाडीवर असल्याचे शहरप्रमुख वाळेकर यांनी सांगितले.
