लोकलमध्ये सापडलेले ८० हजार प्रवाशाला केले परत
मुंबई, ता. ७ ः या जगात माणुसकी अजूनही जिवंत असल्याचा अनुभव कांदिवलीत राहणाऱ्या एका व्यक्तीला आला. लोकल ट्रेनमध्ये विसरलेले ८० हजार रुपयांचे पाकीट एका मराठमोळ्या व्यक्तीने अगदी प्रामाणिकपणे परत केले. २८ ऑक्टोबरला संध्याकाळी रोनक वासा हे त्यांची ८० हजार रुपये असलेली पिशवी बोरिवली लोकल ट्रेनमध्ये विसरले होते. त्यामुळे लोकलमध्ये एखादी वस्तू राहिली, तर ती मिळेलच याची काही शाश्वती नाही, असा रोनक वासा यांचा समज झाला होता; मात्र रवींद्र पवार यांना ती पिशवी बोरिवली स्थानकात रेल्वेच्या प्रथम श्रेणी डब्यात सापडली. पिशवीमध्ये असलेल्या पैशाच्या पाकिटावर वरळी, मुंबई येथील बँकेचा पत्ता होता. त्या बँकेत स्वतः जाऊन बँकेच्या व्यवस्थापकाला भेटून चौकशी केली असता, ही रक्कम रोनक वासा (बँकेतील कर्मचारी) यांची असल्याचे समजले. त्यानंतर तातडीने पवार यांनी रोनक वासा यांना फोन करून त्यांचे हरवलेले ८० हजार रुपये कांदिवली रेल्वे पोलिस यांच्यासमक्ष परत केले. त्यांच्या या प्रामाणिकपणाचे सर्व ठिकाणी कौतुक केले जात आहे.
