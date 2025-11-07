दादरच्या स्टार मॉलमधील मॅकडोनल्डमध्ये आग
प्रभादेवी, ता. ७ (बातमीदार) ः दादर येथील एन. सी. केळकर या गजबजलेल्या परिसरातील स्टार मॉलमधील मॅकडोनल्डच्या स्वयंपाकघरात शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीचे वृत्त समजताच अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पोहोचत आगीवर नियंत्रण मिळविले. त्यात पाच जवानांना धुराचा त्रास झाला. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
दादरमधील शिवाजी मंदिरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या स्टार मॉलच्या पहिल्या मजल्यावर मॅकडोनल्ड आहे. आग लागल्यावर कर्मचाऱ्यांसह ग्राहकांनी तत्काळ बाहेर पळ काढला. संध्याकाळच्या वेळेस हा परिसर गजबजलेला असतो. दुपारची वेळ असल्याने फार वर्दळ नव्हती. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. कोणीही जखमी झाले नाही, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे अधिकारी एस. तळेकर यांनी दिली. घटनेचे वृत्त समजताच अग्निशमन दलाचे जवान, पोलिस, संबंधित पालिका विभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मदतकार्य हाती घेतले. अग्निशमन दलाच्या चार फायर इंजिन, तीन टँकर, दोन क्विक रिस्पॉन्स वन डीए व्हॅन असा ताफा घटनास्थळी पोहोचला. काच फोडून अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आत प्रवेश केला. आतमधील इलेक्ट्रिक पॅनेलला आग लागल्याने केबल पूर्णतः जळल्या होत्या. त्यामुळे धुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जवानांना जीवाची पराकाष्ठा करावी लागली.
