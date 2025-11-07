बेघर नागरिकांचा ठाणे महापालिकेवर मोर्चा
बेघर नागरिकांचा ठाणे महापालिकेवर मोर्चा
दिवा परिसरातील सात इमारतींवर पालिकेची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : दिवा परिसरातील सात अनधिकृत इमारतींवर ठाणे महापालिकेने नुकतीच कारवाई केली. यात शेकडो नागरिक अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत. या रहिवाशांनी शुक्रवारी ठाणे महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर मोर्चा काढत तीव्र आंदोलन केले.
“आम्हाला पुनर्वसन द्या”, “विकासकावर गुन्हा दाखल करा” आणि “नुकसानभरपाई द्या” अशा घोषणा देत संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार आंदोलन केले. अचानक डोक्यावरचं छप्पर हिरावून घेतल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. दिवाळीनंतर ठाणे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम पुन्हा सुरू केली. सोमवारी दिवा भागात कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका आणि पोलिस पथकाला नागरिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. कारवाईदरम्यान, एका महिलेने संतापाच्या भरात कर्मचाऱ्यांवर पेट्रोल टाकल्याचा प्रकार घडल्याने परिस्थिती काही काळ तणावपूर्ण बनली होती. यानंतर मंगळवारी मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात सातही इमारती रिकाम्या करून पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. बुधवारी पहिल्या टप्प्यात पाडकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. या सात इमारतींमध्ये सुमारे २७५ कुटुंबे वास्तव्यास होती. कारवाईनंतर ही सर्व कुटुंबे बेघर झाली आहेत. अनेकांना तात्पुरते नातेवाइकांकडे किंवा इतर भागात आसरा घ्यावा लागत आहे. “आम्ही जेव्हा घर विकत घेतले, तेव्हा सर्व कागदपत्रे वैध असल्याचा आम्हाला विश्वास होता. आता मात्र आम्ही फसवले गेलो आहोत, अशी भावना रहिवाशांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींनी पालिकेचे अतिक्रमण उपायुक्त उमेश बिरारी यांची भेट घेतली. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आंदोलन आणखी तीव्र झाले. नागरिकांनी विकसकाविरुद्ध तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची आणि पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. आमच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
