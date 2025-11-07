चांदिवलीत शिवसेनेचा जनता दरबार
चांदिवलीत शिवसेनेचा जनता दरबार
घाटकोपर ः चांदिवली विधानसभा, प्रभाग क्र. १२२ येथील पवई वसाहतीमध्ये नागरिकांच्या विविध स्थानिक प्रश्नांची समज घेत त्यांचे त्वरित निराकरण व्हावे, यासाठी शिवसेनेतर्फे जनता दरबार आयोजित करण्यात आला. या जनता दरबाराला महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम विशेष उपस्थित होते. या दरम्यान परिसरातील भेडसावणाऱ्या समस्या, आरोग्यविषयक सुविधा, स्थानिक पातळीवरील अनेक प्रश्न नागरिकांनी मांडले. मंत्री योगेश कदम यांनी प्रत्येक नागरिकाची अडचण ऐकून घेत, संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. कार्यक्रमास चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांचेही मार्गदर्शन लाभले. जनतेच्या हितासाठी सदैव तत्पर राहण्याची शिवसेनेची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. या वेळी ‘नागरिकांच्या समस्या सोडवणे ही केवळ जबाबदारी नव्हे, तर आपली बांधिलकी आहे. चांदिवलीचा सर्वांगीण विकास हा आमचा दृढ संकल्प आहे,’ असे आमदार लांडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.