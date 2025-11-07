मुंबई पुणे एक्सप्रेसवर चोवीस तासात तीन दुर्घटना
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर २४ तासांत तीन अपघात
खालापूर, ता. ७ (बातमीदार) : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर (एक्स्प्रेस वे) २४ तासांत तीन वेगवेगळे अपघात झाले. त्यापैकी एका अपघातात दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
बोरघाटातील मुंबई लेनवर मॅजिक पॉइंटजवळ गुरुवारी (ता. ६) रात्री साडेआठच्या सुमारास एका ट्रकचा अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक संरक्षक कठड्याला धडकून पलटी झाला. या अपघातात ट्रकचालक तुषार विवेक तुपे आणि क्लीनर प्रशांत घाडगे (दोघेही फलटणचे) हे गंभीर जखमी झाले. बोरघाट पोलिस, हेल्प फाउंडेशन, आयआरबी आणि मृत्युंजय टीमने त्यांना उपचारासाठी एमजीएम रुग्णालयात दाखल केले. दुसऱ्या घटनेत पुण्याच्या दिशेने अमृतांजन पुलाजवळ शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी पावणेआठ वाजता तेलगळती झाल्यामुळे वाहने अनियंत्रित होत होती. बोरघाट पोलिस आणि वाहतूक पोलिसांनी त्वरित उपाययोजना करून वाहतूक सुरळीत केली, तर तिसऱ्या घटनेत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील खोपोली बाह्य मार्गावर एका प्रवासी मिनीबसला अचानक आग लागली. आयआरबी मदत पथकाने आग आटोक्यात आणली. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही.
या सलग तीन घटनांमुळे द्रुतगती मार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
