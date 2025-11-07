नवी मुंबई महापालिकेचा अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना लुबाडणारा महाठग पोलिसांच्या जाळ्यात
बनावट ओळखपत्राने फसवणूक
तोतया नवी मुंबई पालिका अधिकारी अटकेत
नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महानगरपालिकेचा अधिकारी असल्याचे भासवून डॉ. अमृत हंचाटे यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमोल दत्तात्रय पिस्के (वय ४३) या महाठगाला गुरुवारी (ता. ६) वाशी पोलिसांनी अटक केली आहे.
आरोपी पिस्के हा संदीप शंकर तावडे या नावाचे नवी मुंबई आणि मुंबई महापालिकेचे बनावट ओळखपत्र वापरून लोकांना लुबाडत होता. पोलिसांनी ही बनावट ओळखपत्रे जप्त केली आहेत. पिस्के याने सानपाडा येथील रहिवासी डॉ. हंचाटे यांच्या नूतनीकरण सुरू असलेल्या फ्लॅटचे काम बेकायदेशीर ठरवून, दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची भीती दाखवली होती. डॉ. हंचाटे यांनी वाशी विभाग अधिकारी सुखदेव येडवे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ती व्यक्ती तोतया असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर डॉ. हंचाटे यांनी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सापळा रचून, २५ हजार रुपयांची खंडणी स्वीकारताना पिस्के याला रंगेहाथ पकडले.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिस्के याने यापूर्वीही सानपाडा येथील एका फ्लॅटधारकाकडून अशाच प्रकारे एक लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याचा गुन्हा सानपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल आहे. आरोपीवर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
दरम्यान, महापालिकेच्या नावावर कोणी पैसे मागत असल्यास संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि फसवणूक झाल्यास त्वरित पोलिसांत तक्रार करावी, असे आवाहन येडवे यांनी नागरिकांना केले आहे.
