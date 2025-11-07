मेट्रोचा कारभार मेट्रो रेल संस्था हाकणार
मेट्रोचा कारभार ‘मेट्रो रेल’ हाकणार
एकत्रीकरण करण्यासाठी समिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचे जाळे उभे राहात असले तरी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडून उभारले जात असून, त्याचे संचलन स्वतंत्रपणे केले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व मेट्रोचे एकाच संस्थेच्या माध्यमातून एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार त्याबाबतचा अभ्यास तीन महिन्यांत करून राज्य सरकारला शिफारस करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामुळे भविष्यात मेट्रोचा कारभार मेट्रो रेल संस्थेच्या माध्यमातून हाकला जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) कार्यरत असलेल्या अनेक मेट्रो रेल्वे संस्थांऐवजी सर्व मेट्रो संस्थांचे एकत्रीकरण करून एकत्रीकृत मेट्रो रेल संस्था स्थापन करण्याच्या सरकार दरबारी हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे मेट्रोच्या संचलनात आणखी सुसूत्रता येऊ शकणार आहे. त्यासाठी मेट्रो रेल्वे सुविधा पुरविणाऱ्या विविध संस्था यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी एमएमआरडीएच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नेमली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक, नगरविकास विभागाचे सहसचिव, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे संचालक आदींचा समावेश आहे. ही समिती मालमत्ता हस्तांतरण व किंमत निर्धारणाच्या पद्धतींसाठी सुसंरचित आराखडा निश्चित करणार आहे.
