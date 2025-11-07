बाबा सिद्दीकी हत्या एसआयटी
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मोकाट
एसआयटी स्थापन करण्याची याचिकेद्वारे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आलेल्या माजी मंत्री बाबा सिद्दीकीच्या पत्नीने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अद्यापही मोकाट असून, त्याला अटक करण्यात पोलिसांना अपयश आल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.
पोलिसांनी बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना अटक करण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केली असून, ही हत्या गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल बिश्नोईने केल्याचा दावा सिद्दीकीची पत्नी शहझीनने याचिकेत केला आहे. पतीच्या मृत्यूमागे बिल्डर लॉबी आणि एका राजकीय नेत्याचा सहभाग असल्याचा दाट संशय असून बाबा सिद्दीकी नेहमीच गरीब झोपडपट्टीवासीयांच्या हितासाठी झटत होते. म्हणूनच परिसरातील अनेक विकसक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ते अडथळा ठरत होते. तरीही पोलिसांनी या दृष्टिकोनातून तपास केला नाही. संशयित गुन्हेगारांचे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांशी संबंध आहेत. म्हणूनच स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे चौकशीची मागणी याचिकेत केली आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये बाबा सिद्दीकींना पृथ्वीजीत चव्हाण नावाच्या व्यक्तीकडून धमकीचा संदेश आला होता, त्यानंतर मुलगा झिशान सिद्दीकीने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे वडिलांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा मागितली होती.
