टपोरी, नशाखोर तरुणांमुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण...
नशाखोर तरुणांमुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण
कांदिवली पूर्वेत गस्त वाढवण्याची नागरिकांची मागणी
कांदिवली, ता. ८ (बातमीदार) ः कांदिवली पूर्व लोखंडवाला परिसरामध्ये नशेखोर तरुणांमुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. शाळेत मुलाला आणण्यासाठी गेलेल्या महिलेची एका तरुणाने छेड काढून तिला मारहाण केल्याच्या घटनेनंतर या परिसरात गस्त वाढवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
रिक्षा स्टॅन्डवरून एक महिला शाळेतून येणाऱ्या आपल्या मुलाला आणायला जात होती. समोरून एका तरुणाने तिला धक्का मारला. महिलेने मागे फिरून जाब विचारला असता, त्या तरुणाने अश्लील हावभाव करीत महिलेलाच इशारा केला आणि तिचे फोटो काढू लागला. यावर भडकलेल्या महिलेने विरोध करताच तरुणाने महिलेला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी मध्यस्थी करून महिलेला वाचवले. त्यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समतानगर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
कांदिवली पूर्वेतील लोखंडवाला रिक्षा स्टॅन्डजवळ क्रांतीनगर, गोकुळनगर, लोखंडवाला, आप्पापाडा म्हाडा अशी मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे. लोखंडवाला ते कांदिवली, मालाडकडे जाण्यासाठी नाक्यावर नेहमीच वर्दळ असते. परिसरातील
विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या विविध शाळांच्या बसेस याच ठिकाणी रिक्षा स्टॅन्डच्या बाजूला उभ्या राहतात. शाळेच्या वेळात पहाटे सहा ते दुपारी आणि संध्याकाळी मुलांना सोडण्यासाठी तसेच घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महिला पालक जमतात. याच ठिकाणी झोपडपट्टी विभागातील काही नशेबाज तरुण तासन्तास शेअर रिक्षा स्टॅन्डजवळ बस्तान मांडतात. आलेल्या महिलांकडे विकृत नजरेने पाहतात.
घोळक्याने बसणाऱ्या टपोरी, नशाखोर तरुणांवर कठोर कारवाई करावी आणि गस्त वाढवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुनील गायकवाड यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.