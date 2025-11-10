एसआरए प्रकल्पांतर्गत बांधलेली ट्रांझिट इमारत दुरवस्थेत!नागरिकांचा कोंडमारा”
मालाडमधील एसआरए इमारत धोकादायक!
काचपाडामधील रहिवाशांचे हाल; उपाययोजनांची गरज
मालाड, ता. १० (बातमीदार) : मालाड पश्चिमेतील काचपाडा क्रमांक १ येथील एसआरए प्रकल्पांतर्गत उभारलेली ट्रान्झिस्ट इमारत सध्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. जुन्या घरांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू करण्यासाठी विकसकाने रहिवाशांची तात्पुरती सोय म्हणून ही सातमजली इमारत बांधली होती. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती व देखभाल न केल्याने रहिवाशांचे हाल सुरूच आहेत.
मी काचपाडा क्रमांक १ येथील या प्रकल्पाची माहिती घेऊन लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया एसआरए अधिकारी अरुण जाधव यांनी केली. इमारतीत लिफ्टची सुविधा नाही, गटारव्यवस्था अपुरी असल्याने दर दोन दिवसांनी सांडपाणी साचते. मलमूत्रयुक्त पाणी परिसरात साचल्यामुळे दुर्गंधी पसरते. मच्छरांच्या प्रादुर्भावामुळे ताप व इतर साथींच्या आजाराचा धोका निर्माण झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठीदेखील रहिवाशांना वणवण करावी लागत आहे.
या इमारतीत सध्या सुमारे १६० कुटुंबे (सुमारे हजार लोक) राहतात. त्यांच्या जगण्याची स्थिती अत्यंत कठीण बनली असून, आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पाचे काम मागील १७ वर्षांपासून रखडले असून, नव्या इमारतीचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही. रहिवाशांनी एसआरए कार्यालय, मुंबई महापालिका आणि संबंधित विभागांकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत.
सुरक्षेचा अभाव
या ट्रान्झिस्ट इमारतीत कोणतीही सुरक्षाव्यवस्था नसल्याने काही महिन्यांपूर्वी पाचव्या मजल्यावरून पडून एका कंत्राटदाराचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतर रहिवासी भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत.
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
पाणीपुरवठा अत्यंत अपुरा असून रहिवाशांना दररोज त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
आरोग्य धोक्यात
रहिवासी कृष्णा वाघमारे म्हणाले, की या इमारतीत राहाणे म्हणजे तारेवरची कसरतच झाली आहे. पिण्याचे पाणी मिळत नाही तसेच शौचालयाचे घाण पाणी नेहमी साचलेले असते. घाणीचा वास आणि डासांमुळे आमचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही याच परिस्थितीत आहोत. प्रशासनाने आता तरी ठोस उपाय करावा.
- सोनी दीपक लोहट, महिला रहिवासी
