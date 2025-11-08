पवई फुले नगरातील शौचलयाचा प्रश्न पेटला
पवई फुलेनगरातील शौचालयाचा प्रश्न पेटला!
स्थानिक रहिवासी संतप्त; जनआंदोलन उभारणार
घाटकोपर, ता. ८ (बातमीदार) ः पवईतील आयआयटी मार्केट येथील महात्मा फुलेनगरातील शौचालयाची दुरवस्था झाली आहे. शौचालयाची टाकी फुटून घाण पाणी भररस्त्याने वाहत आहे. त्यामुळे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे.
एकीकडे वातावरणातील बदल, डेंगी, स्वाईन फ्लू, मलेरिया, टायफाॅइड यासारख्या आजारांचे थैमान सर्वत्र सुरू असताना या शौचालयामुळे स्थानिकांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून फुलेनगर परिसरातील रहिवाशांना या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या या वस्तीत ठरावीक शौचालये असल्याने नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. त्यात शौचालयाची अवस्था बिकट झाली असून प्रचंड दुर्गंधी, तुटलेले कमोड, दरवाजे त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. त्यात शौचालयाची डागडुजी झाली नसल्याने शौचालयाची टाकी फुटून मलयुक्त पाणी थेट रस्त्यावर वाहत आहे. या पाण्यातूनच फुलेनगरवासीयांना वाट काढत जावे लागत आहे. याबाबत पालिकेचा एस विभाग आणि लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांच्याकडून या समस्येचे निराकरण करण्यात आलेले नाही. यामुळे रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.
मी वारंवार मागील दोन वर्षांपासून महात्मा जोतिबा फुलेनगरमधील शौचालय व इतर समस्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेकडे मी स्वतः लेखी स्वरूपात तक्रारी केल्या आहेत; परंतु कुणाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
- जॉली प्रभाकर मोरे, रहिवासी
रस्त्यालगत असलेल्या घरांपर्यंत या शौचालयाचे घाण पाणी जात आहे. त्यामुळे दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अनेकदा आम्ही स्वतः दुर्गंधीयुक्त पाण्याची दिशा बदलवण्याचा प्रयत्न केला. शौचालयाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने फुटलेल्या टाकीतून मलयुक्त पाणी अधिक प्रमाणात वाहत आहे.
- सारिका भालेराव, रहिवासी
