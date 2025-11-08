उलवेतून विकासाला नवी दिशा
उलवेतून विकासाला नवी दिशा
किनारी मार्ग प्रकल्पाचे ६० टक्के काम पूर्ण, दळणवळणाला वेग
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसह (एमटीएचएल) जेएनपीए, नवी मुंबई सेझ आणि आम्र मार्ग या प्रादेशिक मार्गिकांदरम्यान दळणवळणासाठीचे प्रकल्प सिडकोतर्फे हाती घेण्यात आले आहेत. याअंतर्गत उलवे किनारी मार्ग प्रकल्प सर्वांत महत्त्वाचा ठरणार असून ६० टक्के काम प्रगतिपथावर उलवेतून नवी मुंबईच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा लिंक रोड कार्यान्वित झाल्यानंतर हा महामार्ग नवी मुंबईला जागतिक व्यापारासाठीचे प्रवेशद्वार बनणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आर्थिक विकासाकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. उलवे किनारी मार्ग हा नवी मुंबईतील परिवहन क्षमता सक्षम करणारा असून ऐतिहासिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत उड्डाणपूल, मोठे पूल, रेल्वे मार्गावरील पूल आणि अन्य महत्त्वाची बांधकामे अंतर्भूत आहेत. तसेच संपूर्ण मार्गावर ऊर्जा-कार्यक्षम एलईडी दिवे, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, लेन मार्किंग, ऍन्टी-क्रॅश बॅरिअर आणि स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आहेत. त्यामुळे सुरक्षित, सुरळीत प्रवास सुनिश्चित होणार आहे. देशातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी विमानतळ प्रकल्प आणि सर्वाधिक लांबीचा सागरी पूल यांना जोडणारा हा महत्त्वपूर्ण नागरी प्रकल्प आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा प्रवास या मार्गामुळे सिग्नलविरहित होणार आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेला पामबीच मार्ग, आम्र मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग ३४८ मार्गांवरील ताण कमी करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
- विजय सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
