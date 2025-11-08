‘हरित पनवेल’साठी पालिकेचा संकल्प
बांबूच्या दोन हजार रोपांची लागवडीचे उद्दिष्ट
पनवेल, ता.८ (बातमीदार)ः हरित पनवेल, समृद्ध पनवेल बनविण्याच्यादृष्टीने उद्यान विभागाने बांबू रोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पर्यावरण याच अनुषंगाने पनवेल महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून बांबू लागवडीस सुरुवात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५, राष्ट्रीय बांबू मिशन एनबीएम तसेच महापालिकेतर्फे विविध वृक्षांचे वृक्षारोपण अंतर्गत कळंबोली एन्ट्री पॉईंट (शिवसेना शाखा) ते केएलई कॉलेज पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या बाजूला २ हजार बांबूची लागवड करणे नियोजित आहे. अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांच्या मार्गदर्शनात पनवेल पालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत सुरू आहे. याच अनुषंगाने गुरूवारी प्रतिकात्मक काही बांबू झाडांचे रोपण करण्यात आले.
यावेळी सहाय्यक आयुक्त डॉ. रूपाली माने, उद्यान विभाग प्रमुख अनिल कोकरे, पालिका अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जनसहभाग गरजेचा
पनवेल महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून २ हजार बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. उपायुक्त (उद्यान) नानासाहेब कामठे यांनी प्रतिनिधीक स्वरूपात उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. या अंतर्गत बुध्दा बेली प्रजातीच्या रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे. या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी नागरिकांनीही अशा उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
शहरातील हरितपट्टा वाढवण्यासाठी पनवेल महापालिका सातत्याने विविध उपक्रम राबवत आहे. बांबू लागवड त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. बांबू झाडे केवळ पर्यावरणासाठी उपयुक्त नाहीत, तर मृदासंवर्धन, प्रदूषण नियंत्रणाची भूमिका बजावतात.
- डॉ. रुपाली माने, उपायुक्त, पनवेल पालिका
