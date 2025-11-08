ठाण्याने अनुभवला ''शुद्ध हवेचा आठवडा''!
ठाण्याने अनुभवला ''शुद्ध हवेचा आठवडा''!
ठाणे शहर, ता. ७ (बातमीदार):
दिल्लीतील हवा प्रदूषणाने उच्चांक गाठला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईची हवा सुद्धा आरोग्यासाठी चांगली नसताना, ठाणेकरांनी मात्र नुकताच शुद्ध हवेचा आठवडा अनुभवला आहे. ठाण्यातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक सलग एका आठवड्यासाठी ''चांगल्या'' गटात नोंदवला गेला आहे. रस्त्यांवरील झाडांची वाढलेली संख्या, मेट्रो पुलाखाली वाढवलेली हिरवळ आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा हिरवा निसर्ग ठाण्याची हवा शुद्ध ठेवण्याला कारणीभूत ठरल्याचे चित्र आहे.
दिवाळी उत्सवानंतर फटाक्यांच्या धुरामुळे हवेतील धूळ कमी झाली असली तरी, दिल्ली आणि मुंबईसारखी शहरे आजही प्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. त्यांची हवा काही प्रमाणात शुद्ध झाली असली तरी ती अद्यापही आरोग्याला हानिकारकच असल्याचे आकडेवारी सांगते. मात्र, ठाण्याने याला छेद देत हवेची गुणवत्ता जपली असल्याचे प्रदूषण मापक यंत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाण्याच्या हवेचे मानक (पीएम २.५)
प्रदूषण मापक यंत्रांनुसार, ० ते ५० निर्देशांक दर्शविणारी हवा ''उत्तम'' गटात येते. ठाण्याची सलग सात दिवसांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
तारीख हवा गुणवत्ता निर्देशांक
३० ऑक्टोबर ३३
३१ ऑक्टोबर ४३
१ नोव्हेंबर २९
२ नोव्हेंबर ३३
३ नोव्हेंबर ३५
४ नोव्हेंबर ३७
५ नोव्हेंबर ३८
या तुलनेत इतर शहरांतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक खूप जास्त आहे.
दिल्ली: ३८०
मुंबई: १७६
चांगल्या हवेची कारणे
ठाण्यात घोडबंदर रस्ता, माजिवडा-खारेगाव टोल रस्ता रुंदीकरण, वडवली, भिवंडी मेट्रोची कामे, नव्या इमारतींचे बांधकाम आणि डिझेल/पेट्रोल वाहनांची वाहतूक दिवसरात्र सुरू असतानाही प्रदूषण वाढलेले दिसत नाही. यामागील प्रमुख कारणे:
नैसर्गिक घटक: अवकाळी पाऊस.
हिरवळ वाढवणे: मेट्रो पुलाखाली आणि रस्त्यांमध्ये लावलेली शोभेची झाडे, उड्डाण पुलांवरील झाडांच्या कुंड्या.
पालिका आणि मंडळाचे काम: जनजागृती, चौकांमधील पाणी फवारणी यंत्र आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व ठाणे महानगरपालिकेचे एकत्रित काम.
"पाऊस पडल्याने हवेमधील धूळ आणि इतर घटक खाली बसण्यास मदत झाली आहे. प्रदूषणाच्या दुष्परिणामाबाबत लोक देखील जागृत होत आहेत. मंडळाने दिवाळीमध्ये फटाक्यांच्या प्रदूषणाबाबत जनजागृती केली होती आणि पालिकेला वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. प्रदूषण पसरविणाऱ्यांवर मंडळाची नजर आहे.
- संजीव रेदासानी, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, ठाणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.