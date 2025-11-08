पिळदार शरीरयष्टीसाठी नशेचा आधार
आक्षी साखरीतील तरुणाला अटक; ४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर)ः जिमसाठी जाणाऱ्या तरुणांना नशेची इंजेक्शन पुरवणाऱ्या आक्षी साखर येथील एका तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याकडून मिपेंटर्मीन सल्फेट औषधाच्या १० बाटल्या, इंजेक्शन असा ४ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
आक्षी साखर येथील सुरज राणे (२६) हा वेल्डिंग व्यावसायिक आहे. या कामाच्या आड व्यायामशाळेत जाणाऱ्या तरुणांना मिपेंटर्मीन सल्फेट नावाच्या नशेच्या औषधाची बेकायदा विक्री करीत होता. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर शुक्रवारी अलिबाग पोलिसांना धाड टाकली होती. यावेळी पोलिसांना मिपेंटर्मीन सल्फेट नावाच्या नशेच्या औषधाच्या १० बाटल्या, ४ इंजेक्शन, रोख रक्कम आढळली. पोलिसांनी सुरजकडे याबाबत चौकशी केली असता, त्याने तरुणांना औषधे विकत असल्याचे कबूल केले. या प्रकरणी अलिबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
अल्पवयीन मुलांनाही व्यसन
पोलिसांनी आरोपीचे वर्कशॉप परिसरामध्ये तपास केला असता १८ वर्षाआतील अल्पवयीन मुले तसेच ३५ वर्षांपर्यंतचे तरुण नशा करण्याकरिता हे औषध घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांकडून त्या मुलांचा देखील शोध घेण्यात येणार आहे.
पोलिसांचे आवाहन
तरूणांनी साहसी खेळासाठी अशा प्रकारची नशाकारक औषधे, ड्रग्स घेऊ नये. ती आरोग्यास अपायकारक असून सेवनामुळे किडनी निकामी होण्यासारखे आजार होऊन मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. तसेच आपल्या आसपास कोठे असे प्रकार निदर्शनास आल्यास तत्काळ पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
