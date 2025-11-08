सर्वांच्या नजरा महापालिकेकडे
उल्हासनगर महापालिकेची ११ नोव्हेंबरला ''आरक्षण सोडत''
उल्हासनगर, ता. ८ (वार्ताहर): उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू झाली असून, शहराच्या राजकीय भविष्याला दिशा देणारी सर्वात महत्त्वाची आरक्षण सोडत प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. कोणते प्रभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय व सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असलेली आरक्षण याद्या निश्चित करण्यासाठी महापालिका ११ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता शहीद जनरल अरुणकुमार वैद्य सभागृह (टाऊन हॉल) येथे सोडत काढणार आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव प्रभाग निश्चित केले जातील. या सोडतीमुळे आगामी महापालिका निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होणार आहे. शहरातील नागरिक, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि इच्छुकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रक्रिया पाहण्याची संधी उपलब्ध असेल.
हरकती आणि सूचनांची प्रक्रिया
सोडतीनंतर महापालिका १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आरक्षणाचे प्रारूप जाहीर करणार आहे. नागरिकांना व पक्ष प्रतिनिधींना १७ नोव्हेंबर ते २४ नोव्हेंबर २०२५ (दुपारी ३ वाजेपर्यंत) आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना सादर करण्याची संधी दिली जाईल. हरकती उल्हासनगर महानगरपालिका मुख्यालय, निवडणूक कार्यालय आणि संबंधित प्रभाग कार्यालयांच्या मुख्यालय येथे स्वतः जाऊन प्रत्यक्ष सादर कराव्या लागतील. ऑनलाईन, ई-मेल किंवा संकेतस्थळाद्वारे पाठवलेल्या कोणत्याही हरकती मान्य होणार नाहीत. प्राप्त हरकतींचा विचार करून प्रभागांचे अंतिम आरक्षण निश्चित केले जाईल आणि त्यानंतर महापालिका आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करेल. या प्रक्रियेनंतरच प्रत्येक प्रभागाचे निवडणूक स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
आयुक्तांचे आवाहन
उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी नागरिकांना सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. "सोडत आणि आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाची आवश्यकता आहे. सर्वांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून व निर्धारित कालावधीत आपापल्या हरकती व सूचना नोंदवाव्यात," असे त्यांनी म्हटले आहे.
