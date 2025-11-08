नवरीच्या मावशीचे साडेतीन लाखांचे दागिने चोरीला
रेल्वे प्रवासात महिलेच्या दागिन्यांवर चोरट्यांचा डल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : लग्नावरून घरी परतणाऱ्या महिलेच्या दागिन्यांवर रेल्वे प्रवासात चोरट्यांनी डल्ला मारला आहे. तब्बल साडेतीन लाखांचे दागिने चोरीला गेल्याची माहिती मिळत आहे. याप्रकरणी नवीन पनवेल येथे राहणाऱ्या पंकजनैना जगदीश पठाडे (वय ४७) यांच्या तक्रारीवरुन ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पंकजनैना पठाडे यांच्या बहिणीच्या मुलीचे नाशिक येथे लग्न होते. लग्न झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. ४) पंकजनैना परतीचा प्रवास करताना नाशिक येथून बसने कसारा रेल्वे स्थानकात आल्या. आणि सीएसटीएम लोकलमध्ये बसल्या. व ठाणे रेल्वे स्थानकातील उतरल्या असता खांद्यावरील बॅगमध्ये तपासली असता दागिने आढळून आले नाही. यामध्ये तीन लाख ५५ हजार १५७ रुपयांचा ऐवज चोरीला गेल्याची तक्रार नोंदवली आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
