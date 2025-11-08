आदई गावात जुगाराचा डाव
आदई गावात जुगाराचा डाव
दररोज लाखोंची उलाढाल, तडीपार आरोपीकडून संरक्षण
नवीन पनवेल, ता.८ (बातमीदार)ः खांदेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आदईमध्ये पत्र्याच्या शेडमध्ये जुगाराचा डाव मांडला जात आहे. या ठिकाणी दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत असून स्थानिक गुंडांच्या छत्रछायेत हा प्रकार सुरू असल्याची तक्रार महिलांनी केली आहे.
आदई गावात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग लगत साईकृपा धाब्याच्या पाठीमागील शेडमध्ये काठी घोडी, तीन पत्ते, फ्लॅश, २१-२७ पत्ते, लाल-काळा, अंदर-बाहर, पताडा, झन्ना-मन्ना, तितली, सोरट अशा प्रकारचे जुगार खेळले जात आहेत. जुगार चालकाने ही जागा भाडेतत्त्वावर घेतले आहे. तसेच स्थानिक गुंड, तडीपार आरोपीकडून संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण असून भीतीपोटी कोणीही तक्रारीसाठी पुढे येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
------------------------
आंदोलनाचा इशारा
खांदेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये आदई गाव परिसरात बेकायदा जुगार सुरु असून स्थानिक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. यासाठी पोलिस आयुक्त, पोलिसांना स्थानिकांनी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच पोलिसांनी कारवाई केली नाहीतर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
-------------------------------
जुगार अड्डा सुरु असल्याची तक्रार आलेली आहे. यासंदर्भात कारवाई करणार आहोत.
-स्मिता ढाकणे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, खांदेश्वर पोलीस ठाणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.