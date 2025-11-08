माजी विद्यार्थ्यांचा ठाण्यात रंगणार ''जिव्हाळ्याचा मेळावा''
माजी विद्यार्थ्यांचा ठाण्यात रंगणार ‘जिव्हाळ्याचा मेळावा’
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : शाळा... म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनातील एक अविभाज्य घटक. शाळेतील वर्ग, बेंच, शाळेचा परिसर, शिक्षक, मित्रमैत्रिणी हे सारं आयुष्यभर न विसरता येण्यासारखं. कधीही आणि कुठेही शाळेतील सहकारी भेटले की, आपसूकच शाळेविषयी चर्चा रंगतात. याच आठवणींना उजाळा देण्यासाठी रयत शिक्षण संस्थेच्या स्वावलंबी शिक्षण, हेच आमचे ब्रीद या ब्रीदवाक्याचा ध्यास घेत कार्यरत असलेल्या श्रीमान आर. जी. काते विद्यामंदिर, धामणी (पंचक्रोशी) या शिक्षणसंस्थेचे माजी विद्यार्थी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या माजी विद्यार्थी सेवा संस्था (रजि) यांचे मार्फत आत्मीयतेचा आणि आठवणींचा मेळावा साजरा करणार आहेत.
रविवार (ता. ९) नरेंद्र बल्लाळ सभागृह येथे माजी विद्यार्थ्यांचा जिव्हाळ्याचा मेळावा रंगणार आहे. या स्नेहसंमेलनानिमित्त दिनदर्शिकेचे प्रकाशन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून समन्वय समिती सदस्य विलासराव शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. या सोहळ्यात मुख्यत्वेकरून ज्यांनी शाळा बांधण्याचे स्वप्न पाहिले, ज्यांनी अपार मेहनत घेऊन ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले, ज्यांनी तिला जोपासली आणि आत्ता जे जोपासत आहे ते सर्व मान्यवर, सर्व माजी विद्यार्थी, तेव्हापासूनचे ते आजपर्यंतचे शिक्षकवर्ग आणि विद्यामंदिर आणि संघटनेचे हितचिंतक एकत्र येऊन शालेय आठवणींना उजाळा देणार असून, संस्थेच्या प्रगतीचा प्रवास पुन्हा अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे. शैक्षणिक कार्यात सातत्य, नात्यांमध्ये आपुलकी आणि समाजाशी असलेले ऋण सन्मानाने फेडण्याचा संकल्प या स्नेहसंमेलनातून व्यक्त होणार आहे.
माजी विद्यार्थी सेवा संस्था (रजि.) तर्फे सर्व माजी विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना व पालकांना या सोहळ्यास उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष संदीप बिरवटकर यांच्या वतीने आले आहे. या कार्यक्रमास चेअरमन अजयशेठ बिरवटकर, माजी चेअरमन व सल्लागार ह. स. खोताते, सल्लागार अंकुश शेठ काते उपस्थित राहणार आहेत.
शालेय आठवणींना उजाळा
या सोहळ्यात मुख्यत्वेकरून ज्यांनी शाळा बांधण्याचे स्वप्न पाहिले, ज्यांनी अपार मेहनत घेऊन ते प्रत्यक्षात उतरवले, ज्यांनी तिला जोपासले आणि आत्ताही जोपासत आहे ते सर्व मान्यवर, माजी विद्यार्थी, तेव्हापासूनचे ते आजपर्यंतचे शिक्षकवर्ग आणि विद्यामंदिर आणि संघटनेचे हितचिंतक एकत्र येऊन शालेय आठवणींना उजाळा देणार असून, संस्थेच्या प्रगतीचा प्रवास पुन्हा अनुभवणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.