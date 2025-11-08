कल्याण पूर्वेत आमदार निधीतून विकासकामांना सुरुवात
कल्याण, ता. ६ (बातमीदार) : आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या हस्ते आमदार निधी आणि जिल्हा नियोजन समिती ठाणे निधीतून एकूण दोन कोटी २३ लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. कार्यक्रमास विधानसभा निवडणूक प्रमुख संजय मोरे, माजी नगरसेविका माधुरी काळे, तसेच इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या सोहळ्याच्या माध्यमातून कल्याण पूर्व परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला वेग मिळणार आहे.
या निधीतून बगीच्याच्या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम, गार्डन विकास व खेळाचे साहित्य, तिसगाव गावठाण्यामधील बारकू भूमी सोसायटीसाठी नवीन पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन, त्या प्रभागातील ३० मीटर रस्त्यालगत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ओपन जिम उभारले जाणार आहे. याशिवाय क्रीडासंकुल भूखंडासाठी संरक्षण भिंत उभारणार असून आमराई येथील धर्मवीर आनंद दिघे सर्कल ते मातोश्री सोसायटी दरम्यानच्या रस्त्याचे काँक्रिटकरण होणार आहे.
काही प्रभागांमध्ये माजी नगरसेवकांच्या पुढाकाराने आर.सी.सी. गटार, पायवाट आणि सी.सी. रस्ते बांधकामाच्या कामांचे भूमीपूजन गुरुवारी (ता.६) करण्यात आले. लोकग्राम येथील जयप्रकाश नगर चाळ परिसरात आर.सी.सी. गटार, पायवाट आणि सी.सी. रस्ते तयार करणे, परशुरामवाडी भागात साईबाबा मंदिर परिसरात पायवाट बांधणे, कोळशेवाडी येथील पार्वतीबाई मोरे चाळ, मराठा कोळशेवाडी परिसरात आर.सी.सी. गटार व पायवाट बांधकाम, वंदना कॉलनी, आनंदवाडी येथे गटार बांधकाम आदी विकासकामांचे भूमीपूजन करण्यात आले.
