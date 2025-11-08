ठाण्यात पालिकेची अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरूच
ठाण्यात पालिकेची अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरूच
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या माध्यामतून सलग तिसऱ्या दिवशीही शिळ परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू ठेवली आहे. गुरुवारी (ता. ७) दोन इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या असून उर्वरित पाच इमारती राहण्यास अयोग्य असल्याच्या स्थितीत असून त्यांच्यावरही लवकरच हातोडा पडणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
शिळ परिसरातील यापूर्वीही ११ अनधिकृत इमारतींवर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन इमारती पावसाळ्यापूर्वी जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या. आता उर्वरित आठ इमारतींवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू असून लवकरच त्या पूर्णपणे जमीनदोस्त होणार आहेत. दिवा शिळ भागात सुरु असलेल्या अनधिकृत सात इमारतींवर कारवाईचा आराखडा तयार केला होता. त्यातील दोन इमारतींना जॉ कटरच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आले. उर्वरित पाच इमारतींतील जिने, दरवाजे आणि खिडक्या हटविण्याचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच त्या इमारतींवरही तोडक कारवाई होणार असल्याची माहिती उपायुक्त सचिन सांगळे यांनी दिली. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या माहितीनुसार, ही कारवाई पुढील आठ ते दहा दिवस सुरू राहणार आहे. या कारवाईचा खर्च संबंधित विकासकाच्या मालमत्तेवर बोजा म्हणून आकारला जाणार असल्याचे सांगितले.
...त्यानंतरच विकासाला परवानगी
रहिवाशांनी या कारवाईदरम्यान पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. याबाबत महापालिकेने स्पष्ट भूमिका घेतली असून, या ठिकाणी पुढे कोणताही नवा विकास करायचा असल्यास प्रथम बाधित रहिवाशांना योग्य मोबदला देणे अनिवार्य असेल, त्यानंतरच विकासाला परवानगी दिली जाईल, असे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
