जखमी बगळ्याला दिला आधार
जखमी बगळ्याला दिला मानवतेचा आधार
टिटवाळा (वार्ताहार) : टिटवाळा परिसरातील नांदप रोडवर नागरिकांना एक बगळा पक्षी अत्यवस्थ अवस्थेत आढळून आला. या पक्ष्याला पाहून नागरिकांनी संवेदनशीलतेने तत्काळ योगदान फाउंडेशन ट्रस्टशी संपर्क साधला. ट्रस्टचे अध्यक्ष मदनमोहन चव्हाण यांनी घटनास्थळी धाव घेत पक्ष्याला सुरक्षित ताब्यात घेतले. त्याला प्राथमिक उपचार करून पुढील वैद्यकीय देखभालीसाठी अश्वमेध वन्यजीव टीटीसी, मुरबाड येथे दाखल करण्यात आले. त्याला डायरिया झाल्याने तो अशक्त झाल्यामुळे तो उडू शकत नव्हता, असे निदान करण्यात आले. त्याच्यावर औषधोपचार करुन त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. दरम्यान, मदनमोहन चव्हाण यांनी पक्षी आणि लहान प्राण्यांच्या आपत्कालीन काळजीसाठी लवकरच पक्षी प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापन केले जाणार असल्याचे सांगितले.
