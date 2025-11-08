कल्याणातील बालक मंदिर संस्थेतर्फे भव्य उपक्रमाचे आयोजन
वंदे मातरम् गीताच्या १५० वर्षानिमित्त कल्याणमध्ये सामूहिक गायनाचा उपक्रम
कल्याण (वार्ताहर) : वंदे मातरम् या राष्ट्रगीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने कल्याण येथील बालक मंदिर संस्थेतर्फे एक विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत संपूर्ण वंदे मातरम् गीताचे सामूहिक गायन करण्यात आले. या प्रसंगी संस्थेच्या पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. देशभक्तीने ओथंबलेल्या या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी एकसुरात वंदे मातरम् गात वातावरण भारावून टाकले.
कार्यक्रमाला भाजपचे माजी शहराध्यक्ष वरुण पाटील, ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. चंद्रशेखर तांबडे, भाजप कल्याण मंडळ अध्यक्ष रितेश फडके, भाजप प्रदेश सचिव प्रिया शर्मा, उपकार्याध्यक्ष रमेश गोरे, मुख्याध्यापक ओक हायस्कूल दिलीप तडवी, मुख्याध्यापक बालक मंदिर प्राथमिक शाळा कल्पना पवार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
