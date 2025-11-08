चारित्र्याच्या संशयावरून पतीकडून पत्नीवर चाकूने वार
चारित्र्याच्या संशयावरून पतीकडून पत्नीवर चाकूने हल्ला
टिटवाळा, ता. ८ (वार्ताहर) ः कल्याण-मुरबाड महामार्गालगत असलेल्या वरप येथील उच्चभ्रू वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विश्वजीत प्रिअर्स सोसायटीत गुरुवारी (ता. ८) घडलेल्या घटनेने परिसर हादरला आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीवर चाकूने हल्ला करुन केला आणि स्वतःवरही वार करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या भीषण घटनेत पत्नी विद्या पोहळ (४०) हिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून पती संतोष पोहळ (४१) गंभीर जखमी झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष आणि विद्या हे दोघे आपल्या दोन मुलांसह विश्वजीत प्रिअर्स या गृहनिर्माण सोसायटीत राहत होते. संतोष हा व्यवसायाने ड्रायव्हर असून विद्या ही टाटा मोटर्स कंपनीत कार्यरत होती. गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमध्ये चारित्र्याच्या संशयावरून वाद सुरू होता. गुरुवारी रात्री सुमारे १० वाजता झालेला वाद एवढा वाढला की संतोषने संतापाच्या भरात पत्नीवर चाकूने वार केले आणि स्वतःही आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार दरम्यान विद्याचा मृत्यू झाला, तर संतोष प्रकृती गंभीर आहे.
घटनेची माहिती मिळताच म्हारळ पोलिस चौकीचे अधिकारी दत्तात्रय नलावडे व त्यांची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. प्राथमिक तपासात ही घटना वैवाहिक कलह आणि चारित्र्याच्या संशयातून घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. या घटनेने संपूर्ण वरप परिसरात आणि विश्वजीत प्रिअर्स या उच्चभ्रू सोसायटीत मोठी खळबळ उडाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.