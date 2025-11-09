ठाणे टपाल विभागात ‘पोस्टल संकल्प’ उपक्रमांतर्गत संवाद
ठाणे टपाल विभागात पोस्टल संकल्प उपक्रमांतर्गत संवाद
ठाणे, ता. ९ (बातमीदार) : ठाणे टपाल विभागाच्या वतीने पोस्टल संकल्प उपक्रमांतर्गत टपाल वित्तीय सेवांवर संवाद, बैठक आणि उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात ठाणे विभागातील सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. कार्यक्रमाला टपाल सेवा मंडळ, नवी दिल्ली येथील मनीषा सिन्हा, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, नवी मुंबई विभाग पोस्टमास्टर सुचेता जोशी, डॉ. अभिजीत इचके आणि ठाणे विभाग अधीक्षक के. नरेंद्र बाबू हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान एका पथनाट्याद्वारे टपाल जीवन विमा आणि सुकन्या समृद्धी योजनेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. या निमित्ताने १० शालेय मुलींना सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत पासबुक देण्यात आले. कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी, नवी मुंबई, वागळे, बदलापूर आणि ठाणे येथील पोस्ट ऑफिस प्रमुखांना उत्कृष्ट कार्यासाठी ट्रॉफी आणि पदके देऊन गौरविण्यात आले. फील्ड असिस्टंटना पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स, सेव्हिंग्ज बँक सेवा आणि इतर आर्थिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज स्कीम, लाइफ इन्शुरन्स आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. या उपक्रमामुळे टपाल विभागाच्या सेवा उत्कृष्टतेच्या प्रयत्नांना नवे बळ मिळाले.
