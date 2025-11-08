दारुमुक्त शहराच्या प्रतिमेला धक्का
दारुमुक्त शहराच्या प्रतिमेला धक्का
खारघरमधील गोल्फ कोर्समध्ये विक्रीसाठी अर्ज
खारघर, ता.६(बातमीदार): शहरात गोल्फ खेळण्यासाठी देशी-विदेशी खेळाडूसाठ विदेशी मद्य विक्रीस परवानगी द्यावी, यासाठी गोल्फ कोर्स हॉटेल चालकाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे अर्ज केला आहे. या प्रकाराने दारुमुक्त शहराच्या नावलौकिकाला धक्का लागणार असल्याने नाराजी आहे.
राज्य शासनाने खारघर शहर दारूमुक्त घोषित करावे, यासाठी संघर्ष समिती आणि खारघर रहिवाशीयांनी २००७ पासून मोर्चे, आंदोलने, शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरु केले आहेत. मात्र, नागरिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून शासनाने खारघरमध्ये दोन बार आणि एका वाईन शॉपला परवानगी दिली आहे. अशातच आता गोल्फ खेळण्यासाठी येणाऱ्या खेळाडूंसाठी देशी विदेशी मद्य बाळगण्यास परवानगी मिळावी, यासाठीचा अर्ज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे करण्यात आला आहे. पनवेल येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी राजू फणसेकर यांनी याबाबत दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे या परिसरातील इस्कॉन मंदिर, गुरुद्वारा, बंगाली असोसिएशनचा कालीमाता मंदिर, सांस्कृतिक केंद्र आणि राघवेंद्र स्वामी मठ, अशी धार्मिक स्थळे असल्याने वारकरी संप्रदायामधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
---------------------------
विरोधाचे कारण
गोल्फ कोर्स लगत असलेल्या धार्मिक स्थळात नेहमी भक्तांची मंदियाळी असते. सेंट्रल पार्क परिसरात लहान मुलांची वर्दळ असते. मोकळ्या मैदानात संत सामगम, भजन कीर्तन महोत्सव, राम कथा, श्रीमद भागवत विविध धार्मिक कार्यक्रम होत असतात. त्यामुळे गोल्फ कोर्समधील उपहारगृहामध्ये विदेशी मद्य विक्रीस परवानगी दिल्यास धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
-------------------------------
गोल्फ कोर्सचे उपहारगृह रस्त्याच्या कडेला आहे. या परिसरात इस्कॉन मंदिर, बंगाली असोसिएशनचा कालीमाता मंदिर, राघवेंद्र स्वामी मठ, गुरुद्वारा आहे. धार्मिक स्थळांवरील शांतता या प्रकाराने भंग होण्याची शक्यता आहे.
- सुखविंदर सिंग, पदाधिकारी गुरुद्वारा, खारघर
----------------------------------
गोल्फ कोर्स परिसरात धार्मिक स्थळामुळे वारकरी संप्रदाय परिसर म्हणून ओळखले जात आहे. येथील मंदिरात लहान मुलांपासून वयोवृद्ध दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे शासनाने या परिसरात विदेशी मद्य बाळगण्यासाठी परवानगी देणे योग्य नाही.
- सूरदास प्रभू, पदाधिकारी, इस्कॉन मंदिर, खारघर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.