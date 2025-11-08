मालमत्ता कर न भरल्यास मालमत्तांची जप्ती करून लिलाव करण्याचा केडीएमसीचा इशारा
थकबाकीदारांविरोधात पालिकेची कर वसुली मोहिम सुरू
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मिळकत धारकांविरोधात महानगरपालिकेने कर वसुली मोहिम सुरु केली आहे. ज्यांनी अद्यापही मालमत्ता कराचा भरणा केलेला नाही अशा मिळकतींना जप्ती वॉरंट पूर्व सूचना बजाविण्यात आल्या आहेत. या कारवाईनंतर थकीत कराचा भरणा न झाल्यास जप्ती, अटकावणीची कारवाई करुन, मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचा इशाराही पालिकेने दिला आहे.
२०२५-२०२६ या वर्षातील मालमत्ता कराची बिले वाटप करण्यात आलेली आहेत. ज्या मिळकतधारकांना अद्याप बिले मिळाली नसतील त्यांनी www.kdmc.gov.in या संकेतस्थळावरुन बिले उपलब्ध करुन घ्यावीत. नागरीकांना कराचा भरणा सुलभरित्या होण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. ऑनलाईन कराचा भरणा केल्यास दोन टक्के भरीव सूट दिली आहे. तरी मालमत्ता कराचा भरणा करुन महापालिकेस सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
