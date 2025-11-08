जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांचा सर्जिकल स्ट्राईक
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर) : शहरात सुरू असलेल्या जुगार व्यवसायावर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत विविध ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. बांगडी गल्ली, स्वामीनगर आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील जुगार अड्ड्यांवर झालेल्या कारवाईत १५ जणांना अटक करण्यात आली.
गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिस कर्मचारी गणेश गुत्ते यांच्या पथकाने गुरुवारी (ता. ६) संध्याकाळी साडेसहा वाजता बंद गाळ्यात सुरू असलेल्या तीन पत्तीच्या जुगारावर छापा टाकला. या वेळी आरोपींकडून पत्ते, रोख रक्कम आणि जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले. अटक आरोपींमध्ये चंद्रकांत गायकवाड, राजेंद्र द्रावीडर, विरजपुण विरास्वामी, ज्ञानेश्वर पळवळ, समीर खान, सुभाष भांगरथ, विजय चलवादी, नंदकुमार मुद्दलीयार, सायबू भंडारे, नईम खान, पंजु पाटकर, सुरज जैस्वाल, निशाज जयप्रकाश, अक्रम शेख आणि अखिल शेख यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी सर्वांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शाहू काळदाते करीत आहेत. शहरात वाढत्या जुगार प्रकरणांवर पोलिसांनी आणखी कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.